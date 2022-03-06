الأثنين 3 شعبان 1443 ﻫ - 7 مارس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هل يبصر الاتفاق مع “صندوق النقد” النور قريباً؟

منذ 14 ساعة
صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي

A A A
طباعة المقال

أكد الوزير السابق ملحم الرياشي ان الانتخابات النيابية المقبلة ستحصل في موعدها، مشدداً على أن الجميع يتحضر لها والماكينات الانتخابية تعمل بحماس، والترشيحات تعلن في وقتها حسب الاستراتيجيات التي تتبعها القوى السياسية.

وأكد الرياشي في حديث إذاعي ان طرح الميغاسنتر لعرقلة الاستحقاق الانتخابي غير وارد بل لتسهيل عملية الاقتراع، الا انه لن ينجز بل هو مجرد مضيعة للوقت، وتوقع الرياشي الا تنجز الحكومة شيئا سوى الانتخابات، مشككاً في ان يبصر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي النور قريباً.

ورداً على سؤال عن بيان الخارجية، اعاد الرياشي المطالبة بالحياد الفاعل الذي طرحه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، ليصبح لبنان منصة للحوار بين جميع الدول.

    المزيد من أخبار لبنان

    غسان عياش لصوت الناس: تطبيق القانون 110 ممكن ولكن هذا لا يردّ الودائع
    نقيب الاطباء شرف ابو شرف
    شرف ابو شرف لصوت الناس: نزول الاطباء الى الارض وارد.. وسنضغط لدفع الامور بالاتجاه الصحيح
    نقيب المهندسين عارف ياسين
    عارف ياسين لصوت الناس: لم يعد ينفع مع هذه السلطة الا التصعيد على كافة المستويات

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    وزير العمل ​مصطفى بيرم​
    رواتب القطاع الخاص بعد التعديل.. هذا ما كشفه بيرم
    "ستينغر" نجم المعارك الدفاعية الأوكرانية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    مشهد مرعب.. صاروخ ستينغر يُطارد هيلكوبتر روسية في أوكرانيا وينسفها
    عناصر من الجيش الأوكراني
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    فيديو.. صاروخ أوكراني موجه يدمر دبابة روسية