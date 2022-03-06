هل يبصر الاتفاق مع “صندوق النقد” النور قريباً؟

أكد الوزير السابق ملحم الرياشي ان الانتخابات النيابية المقبلة ستحصل في موعدها، مشدداً على أن الجميع يتحضر لها والماكينات الانتخابية تعمل بحماس، والترشيحات تعلن في وقتها حسب الاستراتيجيات التي تتبعها القوى السياسية.

وأكد الرياشي في حديث إذاعي ان طرح الميغاسنتر لعرقلة الاستحقاق الانتخابي غير وارد بل لتسهيل عملية الاقتراع، الا انه لن ينجز بل هو مجرد مضيعة للوقت، وتوقع الرياشي الا تنجز الحكومة شيئا سوى الانتخابات، مشككاً في ان يبصر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي النور قريباً.

ورداً على سؤال عن بيان الخارجية، اعاد الرياشي المطالبة بالحياد الفاعل الذي طرحه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، ليصبح لبنان منصة للحوار بين جميع الدول.