هل يتجهّز الجيش الإسرائيلي لهجوم برّي على لبنان؟

تزامناً مع المعلومات المتناقلة في الإعلام الإسرائيلي حول وضع جيش الاحتلال الاسرائيلي خطة لعملية برية محتملة في لبنان، صرّح قائد القيادة الشمالية الإسرائيلية، خلال زيارة للجليل الغربي، اليوم، قائلا: “نُعزّز باستمرار الاستعداد لشنّ هجوم على لبنان”.

وأضاف: “ملتزمون بتغيير الوضع الأمني في الشمال من أجل إعادة السكان إلى منازلهم”.

من جهته، أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله، اليوم، في خلال مراسم تأبينية في الضاحية الجنوبية، أن “حزب الله اتخذ كل الاستعدادات الميدانية لمواجهة أيّ سيناريو، وأيّ توسعة للحرب، وبأسقف مفتوحة”، على الرغم من استبعاده في الوقت ذاته حصول ذلك”.

وبالأمس، أفادت القناة “13” الإسرائيلية بأنه “في إطار الاستعدادات لاحتمال نشوب حرب في الشمال، كلَّف الجيش العميد شيكو تامير مسؤولية إعداد عدة خطط محتملة لعمليّة برية في لبنان على مستويات مختلفة”.