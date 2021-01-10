هل يتجه المجلس الأعلى للدفاع لإعلان حال الطوارئ وحظر التجول 24/24؟

أشارت معلومات صحفية متداولة إلى أن مجلس الأعلى للدفاع يتجه إلى إعلان حال الطوارئ الصحية وحظر التجول 24/24، وذلك بسبب تفاقم عدد الإصابات بفيروس كورونا.

ومن جهة أخرى تحدثت مصادر مختلفة بأن لجنة كورونا سترفع توصيات الى اللجنة الوزارية تطلب فيها اغلاق مطار رفيق الحريري الدولي وكذلك اغلاق الحدود ومعظم القطاعات حتى أن القرار قد يشمل السوبر ماركت وذلك لسبعة ايام والغاء الاستثناءات اعتبارا من يوم الخميس.

وأعلنت وزارة الصحة العامة اليوم تسجيل 3739 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة ال 219296. كما تم تسجيل 16 حالة وفاة.