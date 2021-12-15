هل يترشح "قرداحي" للانتخابات النيابية المقبلة؟

أشار وزير الإعلام السابق، ​جورج قرداحي​، في حديث تلفزيوني، إلى أنه “لست نادماً على شيء”، مضيفاً أن “البعض توهّم أن بإمكانه مضايقتي في الحياة السياسية”.

وأكد أن ما قاله عن الحرب في اليمن “لا يستحق هذه الضجة” وأنه أدلى بتصريحاته عن “حسن نية”، لافتًا إلى أن “الضجة كانت محضرة من قبل في غرف سوداء”، وأنه استغرب شخصياً قوة ردّة الفعل عليها، ورأى أن ما قاله كان بمثابة “ذريعة” لأمر آخر.

ولم يستبعد قرداحي أن يترشح للانتخابات النيابية، ملمحاً إلى أن ما حصل دفعه بطريقة ما إلى خوض غمار ال​سياسة​، ومشيراً إلى أن مشواره السياسي لم ينتهِ أبداً، بل “بدأ الآن”.