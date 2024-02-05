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هل يتصاعد الدّخان الأبيض على حدود لبنان الجنوبية ؟

منذ ساعتين
آخر تحديث: 5 - فبراير - 2024 12:51 مساءً
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

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دخانٌ أبيض قد يتصاعدُ قريبا من الحدود الجنوبية، وذلك بحسب الاجواء التي كشفت عنها وسائل إعلام إسرائيلية.

فقد أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن هناك بوادر إيجابية لتهدئة بين إسرائيل و”حزب الله” بعد وساطة أميركية، مشيرة إلى ان المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين أعطى إشارات إيجابية لإمكان الوصول لحل سياسي لتهدئة جبهة جنوب لبنان.

وفي وقت سابق أطلق العدو الاسرائيلي طيلة الليلة الماضية وحتى فجر اليوم الأثنبن 5\2\2024، القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.

وكان العدو أغار يوم امس على منزل في بلدة يارون ما أدى الى سقوط عدد من الشهداء وجريح، وترافق ذلك مع قصف مدفعي مركز على أطراف بلدة مارون الراس ورميش وعدد من البلدات في القطاع الاوسط والقطاع الغربي.

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