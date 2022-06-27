هل يحتل لبنان المرتبة الاولى في الجرائم غير المكشوفة؟

غرّد النائب جورج عقيص عبر “تويتر”: “ست سنوات مرت على تفجيرات القاع ولا خبر حتى الساعة عن التحقيقات. لبنان يحتل المرتبة الاولى حتماً في الجرائم غير المكشوفة وفي الفاعلين غير المعاقبين. الرحمة لشهداء القاع”.

وكان غرد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع عبر حسابه على “تويتر”: “اليوم ذكرى تفجيرات القاع الإرهابية، وغدا يصادف ذكرى مجازر القاع -رأس بعلبك وجديدة الفاكهة التي حصلت في 28 حزيران 1978، وكأنه كتب للقاع وللقرى المحيطة ان تناضل وتستشهد عبر تاريخنا الطويل لحماية الداخل اللبناني وصون السيادة والهوية اللبنانية. فهنيئا لأهل القاع صمودهم وشجاعتهم وعنفوانهم الدائم كحراس لحدود لبنان في تلك المنطقة”.

وفي تغريدة ثانية، كتب جعجع، عبر حسابه على “تويتر”: “لمكافحة المخدّرات ومكافحة المخدّرين في كراسي السلطة. 26 حزيران، اليوم العالمي لمكافحة المخدّرات”.