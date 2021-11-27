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هل يحظر لبنان دخول مسافرين من عدة دول إفريقية بسبب “أوميكرون”؟

منذ 5 ساعات
آخر تحديث: 27 - نوفمبر - 2021 6:22 مساءً
الدكتور فراس أبيض

الدكتور فراس أبيض

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غرد وزير الصحة فراس أبيض على حسابه عبر “تويتر” عن “متحورة كورونا الجديدة “أوميكرون”، مشيراً إلى أن “لبنان ليس لديه رحلات مباشرة من جنوب إفريقيا أو الدول المجاورة، وعدد قليل جدًا من الركاب يأتي من هذه الوجهات”، مؤكداً أن “جميع الركاب الذين يصلون إلى لبنان يخضعون لفحص الـ PCR”.

وعن ما إن كان يجب فرض حظر سفر على المسافرين القادمين من تلك الدول قال أبيض إن “لجنة الأمراض المعدية ستناقش هذا الأمر صباح الاثنين، وسيسمح هذا لخبرائنا بإجراء مناقشات مع منظمة الصحة العالمية لفهم وتحديد التدابير التي ينبغي اتخاذها بشكل أفضل”.

 

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