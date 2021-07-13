هل يزور الحريري بعبدا؟

أفادت معلومات صحفية عن أن معطيات طرأت في الساعات الماضية، أدت الى إرجاء زيارة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الى قصر بعبدا.

في هذا المجال، كان من المرجح زيارة الحريري إلى بعبدا لتسليم عون تشكيلة حكومية جديدة كانت قد تكون الأخيرة قبل الاعتذار.

وأفادت معلومات سابقة لـ”النهار” ان الحريري سيطلع رئيس الجمهورية ميشال عون على تشكيلة حكومية جديدة من 24 وزيراً عملاً بالتزام الرئيس المكلف المبادرة التي تولاها رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وكانت التشكيلة ستضم أسماء مستقلين واختصاصيين ‏على غرار التشكيلة التي قدمها الحريري سابقاً ولكن ضمن تركيبة 24 وزيرا بدلا من 18. ‏