هل يزيل انخفاض الدولار شبح العتمة؟

كشف رئيس تجمّع أصحاب المولّدات الخاصة عبدو سعادة لـ “المركزية” أن “التّجمع أطلق أمس صرخة عبارة عن وجع يعانيه أصحاب المولّدات والمشتركون، وكانت بمثابة تحذير، تفادياً للوقوع في المحظور، وقلنا إن السبب يكمن في نقطتين: سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وثمن صفيحة المازوت. أما اليوم، فتغيّرت المعطيات بشكل إيجابي ولو لم يكن كافياً، فتراجع سعر الصرف وأسعار المازوت، ونتمنّى أن يتّخذ المسار هذا النّحو كي يتمكن القطاع من الاستمرار في تقديم خدماته”، محذّراً من أن “تكون مجرّد إبرة بنج موقّتة”.

ويؤكّد أن “أصحاب المولّدات في حالة ترقّب راهناً لما يمكن أن تؤول إليه الأمور بعد مهلة الـ 48 ساعة، وبناءً على التطوّرات وردود الفعل يبنى على الشيء مقتضاه، فإذا تلمّسنا إيجابية نبادر بالأمر نفسه والعكس صحيح”، لافتاً إلى أن “بطرحنا دعم المازوت نبغى تخفيف فاتورة الاشتراك على المواطنين لأننا معهم وإلى جانبهم، فعوض أن تكون فاتورة الـ 5 أمبير بمليون ونصف ليرة لبنانية نطالب بأن تصبح ما بين 300 و400 ألف ليرة ما يخفف علينا وعلى المشترك. فأشرف لنا التوقف عن العمل من أن نتقاضى أرقاما خيالية من المواطنين تجبيها السلطة عبر المولّدات، كونها تُدفع لشراء المازوت”.

أما بالنسبة إلى البيان المتداول إعلامياً والصادر عن بعض أصحاب المولّدات اعتراضاً على موقف التجمّع، يعتبر سعادة أن “الموضوع لا يستحقّ الردّ ولا نحارب الأشباح، فليعلن المعترض عن اسمه إذ ممكن أن يكون من أصحاب المولّدات أو من خارجهم. وإذا كان صاحب مولّد، فله الحرية المطلقة بالتعبير عن رأيه، إلا أن الهجوم بالشخصي واضح ما يطرح علامات استفهام عن هوية صاحب البيان”.