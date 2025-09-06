هل يستقيل الوزراء الشيعة من الحكومة؟

اعتبر النائب غسان سكاف أن كل الاشارات التي ظهرت في الساعات الماضية كانت تشير الى خروج الوزراء الشيعة من الجلسة، يعني ان الثنائي امل وحزب الله يلعبان صولد، ولم يدركان ان السجادة بدأت تنسحب تدريجياً منذ جلستي 5 و7 آب وتكليف الجيش اعداد خطة سحب السلاح، ثم تأجيل دراستها، ثم الذهاب الى التصعيد. الآن أقر مجلس الوزراء الخطة من جهة واحدة، مقدراً بأنها لن تنفذ، متوقعاً في نهاية الامر استقالة الوزراء الشيعة من الحكومة.

كما استغرب سكاف الكلام عن استخدام الميثاقية، وكأننا ادخلنا الميثاقية على الدستور لنمحي الديمقراطية. وقال، وفق ما نقلت عنه جريدة “الأنباء” الإلكترونية: “لقد أمضينا 20 سنة نتحدث عن الميثاقية، من ايام حكومة الرئيس فؤاد السنيورة”، لافتاً إلى أن الميثاقية ليست مذهبية بل طائفية بين المسيحيين والمسلمين، فإذا استقال الوزير الارمني من الحكومة على سبيل المثال لا يمكن للمسيحيين ان يلوحوا بالميثاقية والعكس صحيح. الدستور يعتبر ان لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، وليس ديمقراطية توافقة لانها تلغي مفهوم الديمقراطية.

واعتبر ان كل ما يجري يصب في خدمة اسرائيل، فهي تقوم منذ 9 اشهر بتدمير مخازن السلاح لحزب الله، ولم نسمع ان حزب الله اطلق باتجاهها رصاصة واحدة. اليوم يسعى الحزب لشراء الوقت واعطاء اسرائيل رخصة مدعومة دولياً لتصفييته وتدمير لبنان.

وقال: “المطلوب من حزب الله التكيف مع موازين القوى، والدخول في مشروع الدولة. ومطلوب من الحكومة عدم تفويت الفرصة وضم جميع اللبنانيين تحت رايتها بما فيهم حزب الله”.