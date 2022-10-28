هل يصبح لبنان على هامش النظام المالي والمصرفي العالمي؟

أكد الخبير الاقتصادي والمصرفي نسيب غبريل أن الترسيم لن تكون لها نتائج مادية قبل خمس سنوات، مشيرًا إلى أن النتائج ‏الفعلية هي مع بدء استخراج الغاز‎. ‎

وقال في حديث الى “صوت كل لبنان”: “حتى الآن نحن بحاجة الى البدء بالتنقيب لمعرفة كمية الغاز وسهولة أو صعوبة الاستخراج ‏وبأية كلفة استخراجها‎”.‎

واعتبر غبريل أن “تعميم مصرف لبنان هو قرار هدفه لجم سعر صرف الدولار في السوق الموازية وهذا ليس القرار الأول من نوعه ‏منذ اندلاع الأزمة في البلاد”، موضحا أن “هذا التعميم هو موقت بانتظار الإصلاحات المطلوبة التي تؤدي إلى استعادة الثقة وضخ ‏رؤوس الأموال إلى لبنان‎”.‎

غبريل لفت إلى أن “العملية الإصلاحية مع صندوق النقد الدولي بطيئة جدا، ولاسيما مع دخولنا مرحلة الشغور الرئاسي وشلل ‏حكومي‎”.‎

وأوضح أنه “بسبب الأزمات المتتالية كالتباطؤ الاقتصادي العالمي، وأزمة أسعار النفط والحرب في أوكرانيا، أصبح هناك أولويات ‏أخرى لدى صندوق النقد”، لذا رأى أنه “في حال لم تقم السلطات بأي إصلاحات ملموسة من الآن وحتى نيسان المقبل، يمكن أن يؤدي ‏ذلك إلى وقف العمل على الاتفاق مع الصندوق وبالتالي سيصبح لبنان على هامش النظام المالي والمصرفي العالمي‎”.‎