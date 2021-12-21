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هل يصدر قرار المجلس الدستوري اليوم؟

21 - ديسمبر - 2021
المجلس الدستوري

المجلس الدستوري

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كشفت معلومات صحفية عن أن 7 أعضاء من قضاة المجلس الدستوري حضروا حتى الآن وعندما يحضر العضو الثامن تبدأ الجلسة. ورجحت المعلومات ألا يصدر أي قرار اليوم عن المجلس الدستوري بما أن الصفقة لم تتمّ.

وأضافت المعلومات: “قد لا يصدر أيّ قرار عن المجلس الدستوري اليوم قبل الساعة الثانية لأنّ الجلسة قد تطول”.

وكشفت معلومات “النهار” صباحاً المتصلة بمجريات ما حصل في الساعات الأخيرة اكدت ان الرئيس نجيب ميقاتي نسف فعلاً صفقة كان يجري العمل على إنضاجها بين الثنائي الشيعي من جهة ورئاسة الجمهورية ورئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل من جهة أخرى وتقوم على ربط قرار يصدره المجلس الدستوري خصوصا في موضوع تصويت المغتربين يلائم تكتل لبنان القوي بتكريس ابعاد المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار عن الشق المتعلق بمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب .كما تردد ان الصفقة لو سارت لكانت ستتمدد نحو إقالات لأركان القضاء واجراء تعيينات انقلابية مكانها .

ومع ان اوساط بعبدا و”التيار الوطني الحر” سارعت الى نفي اي “مقايضة على حساب العدالة”، علمت “النهار” ان ميقاتي سارع إلى لقاء بري وإبلاغه بوضوح رفضه أي طرح مماثل واي صفقة مماثلة ورفضه ان يكون شاهد زور على أي اتجاه كهذا.

وأمام المجلس الدستوري مهلة تنقضي اليوم، فإذا استمرّ الوضع بما هو عليه، سيعلن رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب أن لا قرار بشأن الطعن، بما يعني أن قانون الانتخاب المعدل في جلسة 13 تشرين الثاني يصبح بحكم النافذ.

يذكر أن النصاب القانوني للمجلس الدستوري هو 8 من عشرة أعضاء والقرار يجب يتخذ بأكثرية 7 أعضاء.

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