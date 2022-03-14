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هل يصل سعر اللحوم إلى 500 ألف؟

منذ 23 ساعة
اللحوم

اللحوم

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أكد رئيس نقابة تجار اللحوم جوزيف الهبر أنه “إذا توافرت اللحوم وقام مصرف لبنان بدعم التجار فلن يصل سعر اللحم إلى 500 ألف بل إلى 300 أو 350 ألف ليرة”.

وشدد الهبر في حديث إذاعي على أننا “لا نملك ثروة حيوانية ونعتمد على الاستيراد”.

وكانت حذّرت نقابة تجار ومستوردي اللحوم الحية والمبرّدة والمثلّجة من إقفال المزارع ومستودعات اللحوم والتوقف عن الاستيراد في حال لم يُبادر مصرف لبنان وقبل حلول شهر رمضان إلى تسديد المدفوعات المالية المتأخّرة لصالح الموردين قبل التاريخ المذكور أعلاه.

وعزت النقابة أزمة اللحوم الراهنة وارتفاع أسعارها إلى تراجع عمليات الاستيراد بسبب احتجاز مصرف لبنان لمستحقات الموردين، وبسبب ارتفاع أسعار المحروقات وكلفة النقل، إضافة إلى ارتفاع أسعار اللحوم والمواشي عالمياً.

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