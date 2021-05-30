هل يصل غبار بركان "أتنا" الإيطالي إلى لبنان.. أفرام يوضح

أوضح المدير العام لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية lari الدكتور ميشال افرام “ان لا خطر على لبنان من انفجار بركان “أتنا” في إيطاليا، وذلك على الرغم من أنه يطلق الحمم والغازات والغبار في الأجواء والتي تحمل أوكسيد الكبريت والكربون.”

وأكد افرام، في بيان، أن لبنان لن يتعرض للمواد التي يطلقها البركان لأن الرياح التي تؤثر على لبنان هذا الاسبوع هي شمالية غربية وتبعد عنه أي رياح قد تأتي من ايطاليا، لافتاً الى “أن الغبار الناجم عن بركان أتنا يتجه من جنوب ايطاليا الى شمال أفريقيا. وكل ما يشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن ذلك هو غير صحيح.”