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هل يصل غبار بركان "أتنا" الإيطالي إلى لبنان.. أفرام يوضح

30 - مايو - 2021
الدكتور ميشال افرام

الدكتور ميشال افرام

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أوضح المدير العام لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية lari الدكتور ميشال افرام “ان لا خطر على لبنان من انفجار بركان “أتنا” في إيطاليا، وذلك على الرغم من أنه يطلق الحمم والغازات والغبار في الأجواء والتي تحمل أوكسيد الكبريت والكربون.”

وأكد افرام، في بيان، أن لبنان لن يتعرض للمواد التي يطلقها البركان لأن الرياح التي تؤثر على لبنان هذا الاسبوع هي شمالية غربية وتبعد عنه أي رياح قد تأتي من ايطاليا، لافتاً الى “أن الغبار الناجم عن بركان أتنا يتجه من جنوب ايطاليا الى شمال أفريقيا. وكل ما يشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن ذلك هو غير صحيح.”

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