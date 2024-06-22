هل يعتبر حزب الله تهديداً حقيقياً لإسرائيل؟ تقرير لـ"سي إن إن" يكشف التفاصيل

وصف تقرير نشرته شبكة “سي إن إن” الأمريكية، اليوم السبت، قدرات “حزب الله” العسكرية، بأنها “أكبر جماعة عسكرية تسليحاً في العالم” نقلًا عن مسؤولين أمريكيين.

جاء ذلك في الوقت الذي لا تزال فيه المخاوف من نشوب “حرب شاملة” بين “حزب الله” اللبناني وإسرائيل قائمة، عبّر عنها عدد من المسؤولين الأمريكيين.

وقال التقرير إن “أغلب التقديرات تؤكد أن حزب الله يملك ما بين 45 و100 ألف مقاتل”، مشيرًا إلى أن “الحزب يملك نحو 150 ألفًا من الصواريخ القصيرة والمتوسطة وبعيدة المدى”.

وأضاف أن “حزب الله بإمكانه التغلب على المنظومة (القبة الحديدية) الإسرائيلية، ولكن قد يحدث اختراقات جديدة فيها”.

ومنذ حرب غزة، كان حزب الله مركزًا على استهداف معدات المراقبة الإسرائيلية التي تتابع ما يحدث على الجانب الآخر من الحدود.

كما أظهر فيديو لطائرة دون طيار فوق حيفا جمع كل المعلومات الاستخباراتية عن مواقع عسكرية حساسة، إضافة إلى فيديو نشره حزب الله يظهر تدمير بطارية بمنظومة القبة الحديدية. وعليه، فإن حزب الله لديه القدرة على إحداث خروقات في المنظومة الدفاعية المهمة لإسرائيل، بحسب التقرير.

وكانت مصادر أمريكية كشفت أن المسؤولين الأمريكيين لديهم مخاوف جدية من أنه في حالة نشوب حرب شاملة بين إسرائيل و”حزب الله” اللبنانية، فإن الجماعة المدعومة من إيران قد تنهك الدفاعات الجوية الإسرائيلية في الشمال، بما في ذلك نظام الدفاع الجوي “القبة الحديدية” الذي يتم التباهي به كثيرًا، وفقًا للقناة الأمريكية.

وقالت المصادر إن المخاوف، التي قال المسؤولون الأمريكيون إن إسرائيل أبلغتهم بها أيضًا، عن أن القبة الحديدية قد تكون عرضة لترسانة حزب الله الضخمة من الصواريخ والطائرات دون طيار، تتزايد مع إشارات إسرائيل بشكل متصاعد للمسؤولين الأمريكيين إلى أنها تستعد لغزو بري وجوي في لبنان.