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هل يعود لبنان إلى الإقفال العام قريباً؟

26 - ديسمبر - 2021
كورونا لبنان

كورونا لبنان

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أوضح رئيس اللجنة الوطنية لإدارة لقاح “كورونا” عبد الرحمن البزري أن لبنان يدخل في موجة جديدة قد تصل إلى مستويات أعلى وعلينا أن نستعد لموجة أكبر من كورونا.

واعتبر البزري في حديث تلفزيوني أن إقفال البلاد له تداعيات إيجابية وسلبية ولكن حتى الآن لم يطرح على الطاولة ومعظم الاصابات طفيفة وقد لا نضطر إلى الاقفال.

ودعا لتلقي لقاح كورونا وكل الجرعات لأنها تساعد على مواجهة متحور “أوميكرون”. في المقابل، دقّ نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون ناقوس الخطر لافتاً إلى أن وضع المستشفيات الخاصة دقيق جداً.

وأوضح هارون في حديث إذاعي أن المستشفيات عاجزة عن استيعاب مرضى كورونا في حال تعرض لبنان لموجة جديدة كالسنة الماضية.

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