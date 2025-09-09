هل يلتقي الرئيس عون والرئيس الأميركي دونالد ترامب؟

تبدأ أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ الثاني والعشرين من أيلول الجاري، حيث من المرتقب أن يجتمع قادة الدول ورؤساؤها وملوكها لمناقشة أبرز القضايا العالمية الملحة، من أزمات سياسية واقتصادية إلى النزاعات المستمرة في أكثر من منطقة.

وبحسب معلومات خاصة نقلتها مصادر دبلوماسية لوكالة “أخبار اليوم”، فإن لبنان سيكون ممثلاً في الافتتاح الرسمي برئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الذي سيلقي كلمة لبنان في اليوم الأول من أعمال الجمعية.

وتشير المصادر إلى أن الكلمة ستتطرق إلى التزام لبنان بتطبيق القرارات الدولية، وفي مقدمتها القرار 1701، إلى جانب ما أنجزته السلطات اللبنانية على صعيد وقف إطلاق النار، ومسار الإصلاح المالي والاقتصادي، خاصة في ما يتعلق بالتعاون الجاري مع صندوق النقد الدولي.

وسيطالب عون، وفق المصادر نفسها، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، لا سيما الخروقات الجوية والبرية، مجدداً المطالبة بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة.

أما على صعيد اللقاءات الثنائية، فتؤكد المصادر أن رئيس الجمهورية سيعقد سلسلة لقاءات مع عدد من قادة الدول المشاركين، فضلاً عن اجتماع مرتقب مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ومع ذلك، ترفض المصادر تأكيد أو نفي احتمال عقد لقاء بين الرئيس عون والرئيس الأميركي دونالد ترامب، موضحة أن هذا الأمر لا يزال غير محسوم حتى اللحظة، وأنه قيد التداول ضمن الاتصالات الدبلوماسية الجارية على هامش أعمال الجمعية العامة.