الأربعاء 20 ذو الحجة 1445 ﻫ - 26 يونيو 2024 |
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هل ينخفض سعر الطحين؟

منذ 3 دقائق
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علّق رئيس إتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان النقيب ناصر سرور، على ارتفاع سعر ربطة الخبز ٥٠٠٠ ليرة دفعة واحدة، في بيان أشار فيه الى أن “سعر الطحين المدعوم ارتفع سبعة ملايين ومئة وثمانية عشر الف ليرة لبنانية، وهذا الأمر يعود لتسعير القمح والطحين على دولار٦٠ الف ليرة بدل ٤٥ الفا لأن قرض البنك الدولي المخصص لدعم الخبز شارف على الانتهاء”.

وقال: “لا وزارة الاقتصاد ولا اتحاد نقابات الافران هم من يرفع سعر الخبز ويحررونه، إنما الحكومة مجتمعة اذا قررت دعم الطحين المخصص للخبز سينخفض سعره والعكس أكيد”.

وأضاف: “في حال تم رفع الدعم كلياً عن الطحين فالسعر بالطبع، سيرتفع مجددا. لذلك المطلوب من الحكومة اللبنانية مجتمعة إعادة النظر بموضوع دعم رغيف الفقراء قبل انتهاء الدعم في شهر آب ٢٠٢٤ لأن هناك فئات كبيرة من الشعب اللبناني المتضرر من الازمة المالية والاقتصادية وهم اصحاب الدخل المحدود، تعتبر ربطة الخبز في بيتها من الاولويات”.

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