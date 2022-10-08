هل ينقسم التغييريون إلى فريقين؟

يبدو أنّ نواب كتلة التغيير منقسمون حول الاسم الذين يريدون ترشيحه للانتخابات الرئاسية، وملفات أخرى.

إذ توقّعت مصادر وزارية للديار أن التغييريين سينقسمون الى فريقين حيث أنّ النائبتين “سينتيا زرازير” و”حليمة قعقور” وبعضًا منهم يعتمدون مقاربة مختلفة عن التغييريين على غرار “مارك ضو” و”نجاة عون” و”وضاح صادق”، ولذلك ستُبرز الايام المقبلة انقسامًا فيما بينهم.

وعن اسم المرشّح لرئاسة الجمهورية، فإنّ النائبين “مارك ضو” و”وضاح صادق” هما الوحيدان اللذان كشفا عن تأييدهما لميشال معوّض، في حين أن باقي التغييريين لم يعلنوا عن توجهاتهم السياسية بعد.