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هل يودّع لبنان الـ1500 ليرة في المصارف ابتداءً من الشهر المقبل؟

منذ 10 ثواني
مصرف لبنان

مصرف لبنان

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نقلت قناة “الجديد” عن مصادر في مصرف لبنان، اليوم الأحد 15/1/2023، قولها إنّه “اعتباراً من أوّل شباط المقبل، سيُلغى سعر دولار الـ1500 ليرة في المصارف ليُصبح بـ15 ألف ليرة”.

وبحسب “الجديد”، فإنه اعتباراً من الموعد المُحدد، فإنّ لبنان سيودع نهائياً وإلى الأبد حقبة دولار الـ1500 ليرة لبنانية.

وأشارت المصادر إلى أنّ “المصارف سارعت مؤخراً إلى تسديد ديونها على السعر القديم، ولهذا انخرطت في السّوق كمُضارب، وذلك كي لا تدفع الأموال المترتبة عليها بزيادة 10 أضعاف بعد تبدّل سعر الدولار من الـ1500 ليرة إلى 15 ألفاً”.

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