هل يُرفع الدّعم عن ربطة الخبز؟

أكد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام أنّ “لا قرار برفع الدّعم عن ربطة الخبز لا اليوم ولا غداً”، موضحاً أن “الكلام عن رفع الدعم مجرد أخبار مضلّلة لخلق نوع من التوتر في البلد”.

يذكر أنه وأكد سلام في تصريح سابق له أن وزارته “عملت بكل أمانة وشفافية لحماية خبز الناس وسعر ربطة الخبز في هذه الظروف الصعبة، وتأمين إمدادات القمح من دون انقطاع في ظل ظروف أكثر من قاهرة ومستحيلة”، مبدياً فخره بـ”العمل الذي قامت به الوزارة وبمؤازرة القوى الأمنية لها، وفي طليعتها اللجنة الأمنية المسؤولة عن التوزيع والتي تترأسها وزارة الاقتصاد، فهي أنقذت هذا الملف من خلال عمل جبار خلق شفافية غير معهودة في ملف دعم كان بوضع سيئ قبل مجيئنا إلى الوزارة”.

وقال: “بالرغم من عدم وجود مخزون استراتيجي للقمح في لبنان، فإن وزارة الاقتصاد لم تسمح بحصول انقطاع لإمدادات القمح بالرغم من الحرب في أوكرانيا ولم يحصل انقطاع للخبز عن الناس ولا ليوم واحد، حتى عند تذبذب الاسعار حصلنا على قرض من البنك الدولي، وهو أمر ناجم عن خوفنا على لقمة اللبناني”.