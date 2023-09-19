الثلاثاء 4 ربيع الأول 1445 ﻫ - 19 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هل يُرفع الدّعم عن ربطة الخبز؟

منذ 42 دقيقة
الخبز

الخبز

A A A
طباعة المقال

أكد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام أنّ “لا قرار برفع الدّعم عن ربطة الخبز لا اليوم ولا غداً”، موضحاً أن “الكلام عن رفع الدعم مجرد أخبار مضلّلة لخلق نوع من التوتر في البلد”.

يذكر أنه وأكد سلام في تصريح سابق له أن وزارته “عملت بكل أمانة وشفافية لحماية خبز الناس وسعر ربطة الخبز في هذه الظروف الصعبة، وتأمين إمدادات القمح من دون انقطاع في ظل ظروف أكثر من قاهرة ومستحيلة”، مبدياً فخره بـ”العمل الذي قامت به الوزارة وبمؤازرة القوى الأمنية لها، وفي طليعتها اللجنة الأمنية المسؤولة عن التوزيع والتي تترأسها وزارة الاقتصاد، فهي أنقذت هذا الملف من خلال عمل جبار خلق شفافية غير معهودة في ملف دعم كان بوضع سيئ قبل مجيئنا إلى الوزارة”.

وقال: “بالرغم من عدم وجود مخزون استراتيجي للقمح في لبنان، فإن وزارة الاقتصاد لم تسمح بحصول انقطاع لإمدادات القمح بالرغم من الحرب في أوكرانيا ولم يحصل انقطاع للخبز عن الناس ولا ليوم واحد، حتى عند تذبذب الاسعار حصلنا على قرض من البنك الدولي، وهو أمر ناجم عن خوفنا على لقمة اللبناني”.

    المزيد من أخبار لبنان

    شعار اليونيسيف
    تجميد مشروع لليونيسف في لبنان
    اللواء عباس ابراهيم
    اللواء ابراهيم: الحوار ممرّ إلزامي للتوافق
    الطقس
    إليكم تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة

    الأكثر قراءة

    وديع الشيخ
    وديع الشيخ يفجع بوفاة والده
    قصر داهش
    فيديو.. ليس جناً ولا عفريتاً لكنه يفعل ما هو أغرب ويعرفه كبار السن في بيروت!
    دراجة تسير بمفردها
    "شارعٌ مسكون بالأشباح".. فيديو مرعب لدراجة تسير بمفردها!