هل يُعيَّن حاكم جديد للمركزي؟

لم تسفر الاتصالات المكثفة في الساعات الأخيرة الى أي شيء جديد بالنسبة الى ما ستؤول اليه حاكمية مصرف لبنان.

حيث تشير مصادر نيابية مواكبة، عبر وكالة “أخبار اليوم” الى عدم التمديد لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة قد حسم، لافتا الى ان الاتجاه نحو استقالة نواب الحاكم الاربعة ومن ثم تكليفهم بتصريف الاعمال.

وردا على سؤال، رجحت المصادر ان يتم وقف العمل بمنصة صيرفة بشكل تدريجي، لكن الامر يطرح العديد من التساؤلات ابرزها حول رواتب القطاع العام ووفق اي سعر للصرف ستدفع وتحت اي سقف؟

من هنا فان مشاكل كثيرة مالية ونقدية ستواجه لبنان خلال المرحلة المقبلة، ولذلك تشير المصادر الى ان الرئيس نبيه بري طلب من الرئيس نجيب ميقاتي في اللقاء الذي جمعهما في عين التينة، ضرورة تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان.

هذه الدعوة أتت بالتزامن مع مطلب مماثل لنواب اللقاء الديموقراطي في لجنة الادارة والعدل .

وانطلاقا مما تقدم، تسأل المصادر هل سيتم تعيين حاكم جديد في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء او ان الامر دونه عقبات؟ كاشفة عن اتصالات ومساع كثيرة ستبذل خلال الايام المقبلة لجوجلة اسماء لمطروحة لحاكمية مصرف لبنان، في حين ان الشرط الاول هو ان يحظى برضى جميع الاطراف لا سيما المارونية منها.