الثلاثاء 22 ربيع الأول 1444 ﻫ - 18 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هوكشتاين: الدخول في صراع مع لبنان لا يخدم المصالح الإسرائيليّة

منذ 9 دقائق
الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين ‏

الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين ‏

A A A
طباعة المقال

أشار الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود آموس هوكشتاين إلى أن “اتفاق الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل يدعم الأمن ويمكن لبنان من الاستثمار في اقتصاده”.

وأكّد هوكشتاين في مقابلة تلفزيونيّة أنه “يجب ضمان وصول الغاز لمحطات الطاقة المملوكة لحكومة لبنان وذهاب الأموال إلى خزينة الدولة”.

وقال: “سنساعد بصفقة تأمين الغاز والكهرباء للبنان من مصر والأردن وتلافي العقوبات”، موضحاً “كل من إسرائيل ولبنان حصلا على 95 في المئة من مطالبهما”.

هذا ورأى أنّه “يجب ضمان وصول الغاز لمحطات الطاقة المملوكة لحكومة لبنان وذهاب الأموال إلى خزينة الدولة”، معتبراً أنّ “الوضع الاقتصادي المتردي بلبنان سرّع التوصل لاتفاق الترسيم”.

وتابع: “منذ أشهر قليلة، لم يكن هناك أمل بالحصول على ساعات قليلة من الكهرباء، واليوم أنا متفائل بالحصول على 8 ساعات”.

كما اعتبر الوسيط الأميركي أن “الدخول في صراع مع لبنان في المستقبل لا يخدم المصالح التجارية لإسرائيل”، لافتاً إلى أنّه “يمكن الحصول على استثمارات خارجية في قطاع الطاقة في لبنان”.

    المزيد من أخبار لبنان

    ملحم الرياشي
    الرياشي: صندوق النقد يُرسل مبتدئين لمعاينة أزمتنا
    النائبة حليمة قعقور
    بيان للنائبة قعقور حول انتخابات لجنة الإدارة والعدل
    نبيه بري
    بري: لا امشي بأمر من أحد

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ماغي بو غصن
    هل " الموركس دور" تحولت إلى جائزة ترضية؟
    سمير جعجع
    ما صحة تعرّض جعجع لوعكة صحيّة؟
    حافلة مدرسية
    بالفيديو.. ضيف مرعب يفاجئ طلاب حافلة مدرسية في الهند!