هوكشتاين: الدخول في صراع مع لبنان لا يخدم المصالح الإسرائيليّة

أشار الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود آموس هوكشتاين إلى أن “اتفاق الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل يدعم الأمن ويمكن لبنان من الاستثمار في اقتصاده”.

وأكّد هوكشتاين في مقابلة تلفزيونيّة أنه “يجب ضمان وصول الغاز لمحطات الطاقة المملوكة لحكومة لبنان وذهاب الأموال إلى خزينة الدولة”.

وقال: “سنساعد بصفقة تأمين الغاز والكهرباء للبنان من مصر والأردن وتلافي العقوبات”، موضحاً “كل من إسرائيل ولبنان حصلا على 95 في المئة من مطالبهما”.

هذا ورأى أنّه “يجب ضمان وصول الغاز لمحطات الطاقة المملوكة لحكومة لبنان وذهاب الأموال إلى خزينة الدولة”، معتبراً أنّ “الوضع الاقتصادي المتردي بلبنان سرّع التوصل لاتفاق الترسيم”.

وتابع: “منذ أشهر قليلة، لم يكن هناك أمل بالحصول على ساعات قليلة من الكهرباء، واليوم أنا متفائل بالحصول على 8 ساعات”.

كما اعتبر الوسيط الأميركي أن “الدخول في صراع مع لبنان في المستقبل لا يخدم المصالح التجارية لإسرائيل”، لافتاً إلى أنّه “يمكن الحصول على استثمارات خارجية في قطاع الطاقة في لبنان”.