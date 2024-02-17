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هوكشتاين: بناء الاقتصاد في جنوب لبنان سيتطلب دعماً أوروبياً وخليجياً

منذ 5 دقائق
الموفد الأميركي آموس هوكشتاين

الموفد الأميركي آموس هوكشتاين

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قال مبعوث الطاقة لوزارة الخارجية الأميركية أموس هوكشتاين: “نحاول إبقاء الصراع في جنوب لبنان عند أدنى مستوى ممكن”.

وشدد هوكشتاين في حديث مع المذيعة والمراسلة الدولية في قناة “سي أن بي سي” الأميركية هادلي غامبل على “ضرورة عودة سكّان البلدات والقرى الحدوديّة الجنوبيّة إلى منازلهم، وكذلك السكّان على الحدود الشماليّة لإسرائيل”.

ورأى هوكشتاين أن “الوضع على الحدود بين البلدين تغيّر بعد 7 أكتوبر، وسيتعيّن علينا القيام بالكثير لدعم الجيش اللبناني، وبناء الاقتصاد في جنوب لبنان، وهذا سيتطلب دعماً دولياً من الأوروبييّن وكذلك دول الخليج، وآمل أن نرى منهم الدعم في المرحلة المقبلة”.

على الصعيد الاقتصادي المتردي في لبنان، ثبتت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية التصنيف الائتماني بالعملة الأجنبية للبنان عند SD/SD والتصنيف الائتماني بالعملة المحلية عند CC/C مع نظرة مستقبلية سلبية على المدى البعيد

وأشارت الوكالة إلى ان الحرب بين إسرائيل وحماس ستبقي على المخاطر الأمنية الداخلية في لبنان وستؤثر على نشاطه الاقتصادي.

وحذرت من أن الجمود السياسي المستمر يواصل تقويض التقدم في إصلاحات لبنان الاقتصادية وإعادة هيكلة الدين الحكومي بعد تخلفه عن سداد الديون التجارية قبل حوالي أربع سنوات.

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