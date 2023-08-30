هوكشتاين بين عين التينة والسراي.. وبرّي: جهودنا منصبّة على التشريعات النفطيّة

بعد لقاء استمرّ ساعة واحدة، وصف كبير مستشاري الإدارة الأميركية لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هاكشتاين، لقاءه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، بأنّه “كان ممتازًا وبنّاء”.

بدوره جدد الرئيس نبيه بري، شكره “للجهود التي بذلها هوكشتاين وأثمرت البدء بعملية التنقيب في البلوك رقم 9″، مؤكدًا “أن جهود المجلس النيابي ستبقى منصبة على انتخاب رئيس جديد للجمهورية واستكمال إنجاز التشريعات المطلوبة في المجال النفطي، وفي مقدمها الصندوق السيادي كما التشريعات المطلوبة لإنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي”.

وأكد الرئيس بري أمام الموفد الأميركي والوفد المرافق، في حضور السفيرة دوروثي شيا، “ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقرار الدولي 1701 وعلى عمق العلاقة مع قوات الطوارئ الدولية “اليونيفيل” منذ عام 1978 وحتى الآن، وأن لبنان حريص جدًا على المحافظة على الاستقرار كما حرصه على سيادته على كامل التراب اللبناني.

إلى ذلك، أفادت mtv بأنّ خلوة عُقدت بين بري وهوكشتاين وشيا على هامش اللقاء، وقد خُصّصت للبحث في نقاط مرتبطة بالترسيم البحري لا يريد هوكشتاين التحدث بها أمام الوفد المرافق، لا سيّما موقف حزب الله من الترسيم.

ومن عين التينة، توجه هوكشتاين إلى السراي الحكومي، حيث عقد اجتماعًا مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

وشارك في اللقاء سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا، المستشار الديبلوماسي لرئيس الحكومة السفير بطرس عساكر، ومنسّق الحكومة لدى قوات الطوارئ الدولية “اليونيفيل” العميد منير شحادة.