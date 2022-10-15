السبت 19 ربيع الأول 1444 ﻫ - 15 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هوكشتاين عن اتفاق الترسيم: الطرفان لم يحصلا على كل ما يريدانه

منذ 38 دقيقة
آموس هوكشتاين

آموس هوكشتاين

A A A
طباعة المقال

أشار الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل “آموس هوكشتاين” الى أن “الاتفاق البحري بين الجانبين مفيد لأمن إسرائيل”.

وأضاف في تصريحات لقناة 13 الإسرائيلية، نقلتها “روسيا اليوم”، “لم تحصل إسرائيل على كل ما تريده، ولم يحصل لبنان على كل ما يريده. هكذا تجري المفاوضات عادة”، مضيفًا “كانت مفاوضات استمرت لما يقرب من 11 عاماً، وقررت تغيير المعادلة. غيرّنا المحادثة حتى يخرج الجميع منتصرين”.

وإذ أشار إلى أن “إسرائيل تريد حصتها الاقتصادية بالطبع، لكنها تريد حقا استقرارًا في البحر الأبيض المتوسط”، اعتبر هوكشتاين أنّ “هيمنة إسرائيل على البحر الأبيض المتوسط ​​هي نتيجة لنجاحها الهائل في تطوير مثل هذه الكمية الكبيرة من الغاز الطبيعي”، لافتًا الى أنّ “خط الحماية لم يكن الحدود الرسمية بين إسرائيل ولبنان، والآن وافق لبنان على الاعتراف به كوضع قائم بينه وبين إسرائيل، وهذا يتيح لإسرائيل القيام بدوريات على طول هذا الخط وإمكانية الإشراف عليه. هذا أمر عظيم بالنسبة لإسرائيل”.

وعن تأثير تهديدات حزب الله على المفاوضات البحرية، قال هوكشتاين، “أوضحت لي إسرائيل أنه لن تكون هناك مفاوضات تحت التهديد”.

وفي إشارته إلى انتقاد إسرائيل لتوقيت الاتفاق قبل الانتخابات مباشرة، علّق هوكشتاين قائلاً، “كانت لدينا فترة زمنية حرجة، لو انتظرنا لما تم الاتفاق”.​

    المزيد من أخبار لبنان

    قطع أشجار - تعبيرية
    مجزرة بيئية في دير الأحمر
    بلدية قب الياس تتابع وضع المصابة بالكوليرا
    السفير الياباني: اليابان مستعدة لمواصلة دعمها للبنان وشعبه

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار والليرة اللبنانية
    دولار السوق السوداء يسجل مستوى قياسياً جديداً!
    مجموعة من عناصر ميليشيا حزب الله في سوريا
    حزب الله خذل روسيا.. سيدفع الثمن باهظاً في سوريا
    اللواء عباس إبراهيم خلال استقباله وفدا من نقابة محرري الصحافة اللبنانية
    اللواء إبراهيم يبشر اللبنانيين.. مليون جواز في هذا الموعد!