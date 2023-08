هوكشتاين في الجنوب.. وجولة عند الخطّ الأزرق

زار الموفد الأميركي آموس هوكشتاين اليوم الجنوب اللبنانيّ، والتقى قائد القوات الدولية، وجال عند الخط الأزرق.

هوكشتاين كان قد التقى أمس الأربعاء الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي.

وكانت سفارة الولايات المتحدة في بيروت أعلنت اليوم عبر منصة “إكس”، أنّ هوكشتاين قصد خلال زيارته إلى لبنان معالم بعلبك السياحية، حيث شاهد التحف التاريخية.

In Baalbek, @amoshochstein viewed remarkable historical artifacts at this @UNESCO World Heritage Site. The United States is committed to UNESCO and the importance of preserving irreplaceable cultural heritage. pic.twitter.com/RoA6dGFyDi

— U.S. Embassy Beirut (@usembassybeirut) August 31, 2023