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هوكشتاين في الجنوب.. وجولة عند الخطّ الأزرق

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 31 - أغسطس - 2023 1:49 مساءً
آموس هوكشتاين

آموس هوكشتاين

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زار الموفد الأميركي آموس هوكشتاين اليوم الجنوب اللبنانيّ، والتقى قائد القوات الدولية، وجال عند الخط الأزرق.

هوكشتاين كان قد التقى أمس الأربعاء الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي.

وكانت سفارة الولايات المتحدة في بيروت أعلنت اليوم عبر منصة “إكس”، أنّ هوكشتاين قصد خلال زيارته إلى لبنان معالم بعلبك السياحية، حيث شاهد التحف التاريخية.

هوكشتاين كتب بعد وصوله إلى بيروت، عبر منصة “إكس”: “من الرائع العودة إلى بيروت. قهوة سريعة ومنقوشة في الفلمنكي مع المنظر الجميل المطل على الروشة مع السفيرة الأميركية الموهوبة دوروثي شيا”.

 

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