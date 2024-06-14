هوكشتاين في المنطقة لمنع التصعيد القائم بين إسرائيل وحزب الله

ذكر موقع أكسيوس الإخباري (الجمعة 14-6-2024) نقلا عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم يذكر اسميهما أن آموس هوكشتاين أحد كبار مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن سيصل إلى إسرائيل يوم الاثنين في مسعى لمنع التصعيد القائم بين إسرائيل وحزب الله من التحول إلى حرب شاملة.

من ناحية أخرى، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن مجلس الحرب اجتمع الليلة الماضية بتشكيلته الجديدة، وناقش الموقف الأمني والعسكري على الجبهة مع لبنان.

وبعد ظهر اليوم الجمعة قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش أوصى القيادة السياسية بإنهاء عملية رفح بأقرب وقت ممكن والتقدم بالهجوم على لبنان.

في الأثناء، اعترف الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة بأن حزب الله أطلق 16 مسيرة خلال الساعات الـ 72 الأخيرة، مضيفا أن الدفاعات الجوية اعترضت 11 منها.

وحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فقد وقعت أضرار جسيمة بالممتلكات والبنية التحتية جراء سقوط 7 صواريخ في كريات شمونة.