الأربعاء 23 ربيع الأول 1444 ﻫ - 19 أكتوبر 2022 |
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هوكشتاين في بيروت الأسبوع المقبل... هل سيتم التوقيع؟

منذ 3 دقائق
لبنان وافق على مسودة اتفقا ترسيم الحدود البحرية الجنوبية

لبنان وافق على مسودة اتفقا ترسيم الحدود البحرية الجنوبية

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أعلن كبير المفاوضين اللبنانيين، في ملف ترسيم الحدود إلياس بو صعب أن المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين، سيزور بيروت الأسبوع المقبل حاملا نسخة من اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل ليوقعه مسؤولون لبنانيون.

وسيفتح الاتفاق الباب أمام التنقيب عن الطاقة قبالة سواحل البلدين بمجرد دخوله حيز التنفيذ.

وأكد بو صعب لوكالة “رويترز”، أن هوكشتاين قادم الأسبوع المقبل لبيروت ومعه الاتفاق، ولم يذكر متى سيتم التوقيع.

ويوضح النص أن الطرفين أبلغا واشنطن بشكل مستقل بالموافقة على الاتفاق.

ومن المقرر أن ترسل الولايات المتحدة إخطارا بعد ذلك للطرفين بأن الاتفاق دخل حيز التنفيذ ومن ثم ترسل الدولتان إحداثيات ترسيم الحدود الجديدة للأمم المتحدة.

لكن من غير المرجح أن تقام مراسم توقيع تقليدية بحضور زعماء البلدين.

وقال هوكشتاين في منتدى استضافه معهد الشرق الأوسط، الثلاثاء، إنه سيزور المنطقة الأسبوع المقبل دون أن يحدد تواريخ أو وجهات.

وأضاف: “رئيس لبنان ورئيس وزراء إسرائيل سيقرران بشأن التوقيع”.

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