هوكشتاين في بيروت.. والعينُ على التنقيب!

وصل صباح اليوم الأربعاء، الموفد الأميركي آموس هوكشتاين إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وكانت سفارة الولايات المتحدة الأميركية قد أعلنت في بيان، أنّ “كبير مستشاري الرئيس بايدن آموس هوكشتاين يزور لبنان من 30 إلى 31 آب، لمتابعة اتفاق الحدود البحرية التاريخي الذي جرى التوصل إليه في تشرين الأول 2022. وسوف يبحث كبير المستشارين هوكشتاين أيضًا في المجالات ذات الاهتمام المشترك والإقليمي”.

هذا وكشفت مصادر ديبلوماسية غربية بارزة لـ “صوت بيروت إنترناشونال”، أنّ الزيارة مرتبطة حصرًا بالاطلاع على بدء أعمال الحفر والتنقيب في لبنان، كون ذلك يمثل استكمالًا لمساعيه السابقة في إنجاز الاتفاق حول الترسيم. فأراد استطلاع الخطوة التالية أي بدء الحفر، وهذا ما يعتبره إنجازًا يعود إلى جهوده في الأساس والتي قادت إلى هذه الخطوة. وما يريد إرساءه في ضوء ذلك، هو حالة الاستقرار التي يجب أن تستمر لإنجاح هذه العملية، فضلًا عن إنجاح الأعمال الإسرائيلية على المقلب الآخر للحدود البحرية في مجال استخراج الطاقة.

وتلفت المصادر، إلى ضرورة مراقبة موقف “حزب الله” من حركة هوكشتاين وما سيطرحه، لا سيما وأن الحزب ومن خلفه إيران يريدان دائمًا إرسال الرسائل حول قدرتهما على اتخاذ القرار عن السلطة اللبنانية بالنسبة إلى أي تفاوض حدودي محتمل، وبالنسبة إلى أي تفاوض حول الاستحقاقات الرئيسية الداخلية، وبيع ذلك لواشنطن.