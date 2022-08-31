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هوكشتاين في لبنان الأسبوع المقبل

منذ دقيقتين
آخر تحديث: 31 - أغسطس - 2022 9:49 مساءً
المبعوث الأميركي الخاص للطاقة الدولية آموس هوكشتاين

المبعوث الأميركي الخاص للطاقة الدولية آموس هوكشتاين

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اعلن مسؤول في البيت الأبيض، مساء (الأربعاء 31-8-2022) أنّ المبعوث الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين سيزور لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل”، بحسب ما أفاد موقع “أكسيوس” الأميركي.

كما نقل “أكسيوس” عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنّ “عملية صياغة اتفاق بشأن النزاع البحري مع لبنان لم تبدأ حتى الآن”.

وأفادت مصادر للـLBCI، بأن “الوسيط الأميركي​ التقى رئيس مجلس إدارة شركة ​توتال​ في العاصمة الفرنسية ​باريس​، وتم البحث في التزامات الشركة في ​لبنان​ سيما بالمنطقة المتنازع عليها بين لبنان و​إسرائيل​”.

ولفتت مصادر مطلعة على تحركات هوكشتاين، بحسب القناة، الى أن “اللقاء الذي جمع الأخير بالشركة ليس اللقاء الأول، فهناك فريق تقني قدم مساعدة تقنية لهوكشتاين سابقا ليتبين أنه من فريق توتال”

وتابعت المصادر: “هوكشتاين تحدث مع شركة شيفرون الأميركية التي تملك المسح البحري وإمكانية وجود خزان مشترك بين 3 بلوكات، والأميركيين يفضلون أن تتولى مهمة ​التنقيب​ شركة يونانية بسبب قدرتها على ربط الإنتاج بالمنصة العائمة في ​كاريش​”.

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