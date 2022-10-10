هوكشتاين قدّم إلى لبنان وإسرائيل نسخة نهائية من اتفاقية الترسيم

أفاد موقع “والاه” عن مسؤول إسرائيلي بأن الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين قدّم إلى لبنان وإسرائيل “نسخة نهائية” من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية.

وقال عن مسؤول أميركي: “لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل لكنه بات قريباً جداً”.

وكانت إسرائيل رفضت سابقاً تعديلات اقترحها لبنان على مشروع اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين من شأنه أن يسهل استثمار الموارد المحتملة من النفط والغاز في عرض البحر.

كانت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل قد انطلقت العام 2020، ثم توقفت في مايو 2021 جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها بعد مطالبة لبنان بتعديل الخريطة التي استخدمتها الأمم المتحدة خلال المحادثات وقال إنها استندت إلى تقديرات خاطئة.

وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية، بأن شركة التنقيب عن الغاز “إينرجين” ستبدأ بتجربة خط أنابيب حقل كاريش المتنازع عليه بين إسرائيل ولبنان.