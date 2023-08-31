الخميس 15 صفر 1445 ﻫ - 31 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هوكشتاين من "الخارجيّة": بعد الحدود البحريّة سأعمل على "البريّة"

منذ 41 دقيقة
آموس هوكشتاين

آموس هوكشتاين

A A A
طباعة المقال

إستقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، المنسّق الرئاسي الأميركي لأمن الطاقة والبنى التحتية الدولية آموس هوكشتاين ترافقه سفيرة الولايات المتّحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا، في مقرّ وزارة الخارجية والمغتربين في وسط بيروت.

تطرّق المجتمعون إلى مشروع القرار حول تمديد ولاية اليونيفيل، حيث أكّد هوكستين “حرص إدارة بلاده على الإستقرار في الجنوب”.

وشرح بوحبيب أنّ “الموقف الذي حمله إلى نيويورك هو موقف الحكومة اللبنانية بالتشاور مع مختلف الأطراف المحليين، وذلك في سبيل الحفاظ على السيادة والمصلحة اللبنانية والإستقرار في الجنوب”.

من ناحية أخرى، أعرب الموفد الاميركي عن “تطلّعه لمواصلة المسار المتعلق بالتنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية اللبنانية”، مشيرًا إلى “وجود إهتمام عالمي بالتنقيب المذكور”، ومعربًا عن “تفاؤله بأنّ هذا الزخم، إن رافقته الإصلاحات الضرورية وإنجاز الإستحقاقات الدستورية اللازمة، سيضع لبنان على السكة المؤدية إلى النهوض الإقتصادي وتعزيز الإستقرار”.

وفي ما يتعلق بتثبيت الحدود الجنوبية البرية، أفاد هوكستين بأنّه، “وبعد نجاح الوساطة التي قام بها لإنجاز الحدود البحرية، هو في صدد تقويم مدى إستعداد الأطراف المعنية لإطلاق هذا المسار، كما ودراسة جدوى إجراء هذه الوساطة في الوقت الراهن، توصّلاً لحلّ النقاط الخلافية الحدودية المتبقية في الجنوب”.

وحول ذلك، أعرب بوحبيب عن “جهوزية لبنان لإطلاق هذا المسار، بما يتناسب مع حفظ الحقوق اللبنانية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب رازي الحاج
    الحاج: يد الغدر عاثت تنكيلاً بين التغييب والقتل والفاعل مجهول معروف
    وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم
    بيرم يُمهّد لمشروع تنظيم العمالة غير النظامية
    وسيم منصوري
    بيان لمنصوري حول الوضع الموجز... ماذا جاء فيه؟

    الأكثر قراءة

    استكشاف الفضاء- تعبيرية
    عالم فضاء: ناسا عثرت على حياة غريبة على كوكب المريخ
    السفارة الأمريكية الجديدة في لبنان
    الأضخم في العالم.. "فيديو" يكشف حقيقة السفارة الأمريكية الجديدة في لبنان
    سيف الإسلام القذافي
    ليبيا ستنهض وستزأر.. سيف القذافي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى لبنان