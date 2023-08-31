هوكشتاين من المطار: دائماً إيجابي في ما خص لبنان!

أكد الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين من مطار رفيق الحريري قبيل مغادرته لبنان أنه إيجابي في ما خص لبنان.

وقال: “أنا دائماً إيجابي في ما خص لبنان وملفاته الداخلية والتنقيب هو بداية لاستثمارات ولفرص عمل للشباب اللبناني وتفعيل العجلة الاقتصادية”.

يذكر أن هوكشتاين أعرب عن “تطلّعه لمواصلة المسار المتعلق بالتنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية اللبنانية”، مشيرًا إلى “وجود إهتمام عالمي بالتنقيب المذكور”، ومعربًا عن “تفاؤله بأنّ هذا الزخم، إن رافقته الإصلاحات الضرورية وإنجاز الإستحقاقات الدستورية اللازمة، سيضع لبنان على السكة المؤدية إلى النهوض الإقتصادي وتعزيز الإستقرار”.

وفي ما يتعلق بتثبيت الحدود الجنوبية البرية، أفاد هوكستين بأنّه، “وبعد نجاح الوساطة التي قام بها لإنجاز الحدود البحرية، هو في صدد تقويم مدى إستعداد الأطراف المعنية لإطلاق هذا المسار، كما ودراسة جدوى إجراء هذه الوساطة في الوقت الراهن، توصّلاً لحلّ النقاط الخلافية الحدودية المتبقية في الجنوب”.