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هوكشتاين يسلم لبنان الصيغة النهائية لاقتراح ترسيم الحدود خلال ساعات

منذ 6 دقائق
الوسيط الأمريكي آموس هوكستين

الوسيط الأمريكي آموس هوكستين

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أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أنّ الرئيس ميشال عون تلقى اتصالاً من آموس هوكشتاين أطلعه خلاله على النتائج الاخيرة للاتصالات حول ترسيم الحدود البحرية مؤكداً ان جولات النقاش خُتمت وحُدّدت الملاحظات وسيرسل الصيغة النهائية للاقتراح خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضاف أنّ الجانب اللبناني سوف يدرس الصيغة النهائية لاقتراح هوكشتاين بشكل دقيق تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب.

بدأت شركة “إينيرجيان” للطاقة ومقرها لندن إجراء اختبار للأنابيب بين الاراضي الاسرائيلية وحقل كاريش البحري وأكد مصدر لبناني مطلع على مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل أن الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين أبلغ السلطات اللبنانية بأن ما يجري هو اختبار عكسي.

وشدد المصدر لوكالة فرانس برس على أن المفاوضات لا تزال مستمرة إذ يجري هوكشتاين لقاءات مستمرة مع الطرفين.

وأشار إلى أن الفريق اللبناني سيجري لقاء عبر تقنية الفيديو مع الوسيط الأميركي عصر اليوم الاحد.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية السبت أن لباريس مساهمة واضحة في الوساطة الأميركية.

وستحصل شركة توتال الفرنسية على رخصة إنتاج الغاز من حقل قانا وستحصل إسرائيل على حصتها من إيراداته في المستقبل.

    المصدر :
  • المركزية
  • وكالات

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