هوكشتاين يغادر بيروت.. ما هي آخر تطورات الزيارة؟

أنهى الموفد الأميركي آموس هوكشتاين، زيارته القصيرة إلى بيروت، عائدا إلى واشنطن، بعد زيارة نقل فيها رسائل تحذيرية إلى المسؤولين اللبنانيين.

وأشارت “الحدث” الى أن هوكشتاين تبلّغ في لبنان أن حزب الله يعلم بقرار إسرائيل “شن الحرب”.

وأضافت المصادر، أن “هوكشتاين تبلّغ في لبنان أن الكرة بملعب إسرائيل لتجنب الحرب”.

وفي السياق، كشف مصدر لبناني مسؤول للجزيرة لم تسمه، أن الموفد الأمريكي أكد أن بلاده تعمل على تفويت فرصة اندلاع حرب شاملة. بعد أن أعرب عن خشية بلاده من تفاقم الأمور في المرحلة المقبلة، كما أكد هوكشتاين أن بلاده تسعى مع كافة الأطراف لاحتواء التصعيد ومنع التدهور.

يذكر أن إسرائيل كانت هددت بشن عملية عسكرية على جبهتها الشمالية، زاعمة أنها تريد استعادة الهدوء على الحدود مع لبنان حتى يتمكن آلاف الإسرائيليين من العودة إلى المنطقة من دون خوف من الهجمات الصاروخية.

فيما استمر التصعيد واتسعت دائرة الاستهداف الإسرائيلية حتى تجاوزت شمال نهر الليطاني بضعة كيلومترات.

ومنذ تفجر الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس يوم السابع من أكتوبر الفائت، شهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية قصفاً متبادلاً بشكل شبه يومي بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى سقوط العشرات.

في المقابل، أحصى الجانب الإسرائيلي مقتل عسكريين ومدنيين بنيران مصدرها جنوب لبنان.

ومنذ أسابيع تشن إسرائيل غارات جوية أكثر عمقاً داخل الأراضي اللبنانية، مستهدفة مواقع لحزب الله، ما زاد المخاوف المحلية والدولية مؤخراً من اندلاع حرب مفتوحة.

كما نفذت عدة ضربات على سيارات في الجنوب، ضمن خطة لاغتيال قيادات في حزب الله وحماس على السواء.