هوكشتاين ينبه اللبنانيين: إسرائيل تتطور في مجال الغاز بينما أنت لا تقومون بشيء!

اعتبر الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين أن الاتفاق الذي تم في ملف الترسيم يُعتبر إنجازا مهما لأنه سيتيح للبنان وللبنانيين فرصة استثماره التي عليهم أن يستغلوها.

وشدد هوكشتاين، نقلا عن “National”، على “أهمية استخدام مصادر الطاقة كوسائل للتطور والتقدم وتحسين العلاقات بين الدول بدل استخدامها كأدوات حرب ونزاع”.

ولفت الى أن “أمن واستقرار الدول يؤدي حكما الى ازدهارها”.

وأكد هوكشتاين أن “الأمر الوحيد الذي لن يحصل هو انضمام لبنان الى بقية الشرق في الإستفادة من تطورات الطاقة لأنه لم يستطع حتى الآن البدء بالإنتاج”، لافتا الى أنه “لم تكن هناك شركة تريد القدوم الى بلد علاقته غير مستقرة مع اسرائيل”.

وأشار الى “عدم التوازن بين لبنان واسرائيل، حيث تقوم اسرائيل بالتطور في مجال الغاز ما سيؤثر على اقتصادها، بينما لبنان لا يقوم بشيء”.