هولشتاين لـ CNBC: لبنان يحتاج إلى حكومات خليجية تدعمه على المدى الطويل

صرح مبعوث الطاقة لوزارة الخارجية الأمريكية أموس هولشتاين في مقابلة تلفزيونية مع هادلي غامبل على قناة CNBC أنّ لبنان يحتاج إلى حكومات خليجية لتكون “داعمة على المدى الطويل”.

وقال خلال اللقاء: ” أعتقد أننا في الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بحاجة إلى القيام بكل ما في وسعنا لمساعدة لبنان والشعب اللبناني. وذلك يبدأ حقاً بتوفير الطاقة. بهذه الطريقة ستعمل أجهزة الكمبيوتر، والأجهزة المنزلية والأعمال التجارية الصغيرة ستكون قادرة على العمل أيضاً، وإذا كنت مزارعاً ستستطيع تشغيل مضخات المياه وتأمين المنتجات الخاصة بك إلى السوق”.

وتابع قائلاً: “ليس هناك أمل للاقتصاد بغض النظر عما نفعله إذا لم نقوم بإصلاح الطاقة والوقود والكهرباء.”

” أعتقد أنّ الأمور ستكون أسهل بكثير إذا كانت حكومات دول الخليج على استعداد لتكون داعمة وإعطاء الدعم السياسي والمالي الذي يحتاجه لبنان حقاً في الوقت الحالي. أرى أنّ المرحلة الفورية هي الحصول على الغاز الطبيعي إلى داخل لبنان، عبر ربط الشبكة من الأردن على طول الطريق إلى لبنان. هذا لن يحل المشكلة برمتها. لكنه سيعطينا مساحة للتنفس. أما الجزء التالي فهو البحث عن حلول على المدى الطويل. ولهذا السبب نظرنا مرة أخرى في نزاع الحدود البحرية مع إسرائيل لنرى ما إذا كان بإمكاننا الحصول على حل عملي. لقد ذهبت إلى لبنان منذ بضعة أسابيع، وعدت للتو من إسرائيل أمس، وذلك لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا استئناف المفاوضات والتوصل إلى حل على أساس زمني سريع نسبياً حتى نتمكن من التوصل إلى حل للنزاع على الحدود. إنّ ذلك سيفتح أيضاً الجانب الاستثماري من الشركات العالمية في لبنان.”

وشرح بأنه: ” لكي تقنع الشركات العالمية بالاستثمار في لبنان نحن نحتاج إلى إصلاحات على الصعيد السياسي والاقتصادي. أعتقد أن الاستثمار قد يستغرق سنوات، ولكن علينا أن نبدأ في مكان ما. أنا أؤمن باتخاذ الخطوة الأولى. لذلك دعونا نأخذها.”

“دعونا نحصل على قرار بشأن الحدود ومعرفة كيف سيتم تطوير هذه الموارد ومن ثم يمكننا ضمان الاستثمارات. نعم، لن يخرج الغاز الطبيعي من الأرض في أي وقت قريب، وقد يستغرق الأمر بضع سنوات، لكنّ الاستثمارات الأولية التي يقوم بها بعض الناس تجلب بعض الاهتمام إلى هذه المنطقة لأول مرة منذ سنوات. أعتقد أن هذا سيكون شيئاً مهماً ومن الضروري القيام به الآن.”

وختم قائلاً: “على لبنان أن يستفيد من الغاز الطبيعي قبل أن ينخفض الطلب عليه.”

