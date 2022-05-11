هولفيني يواكب التحضيرات للإنتخابات النيابية

التقى رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات جورج هولفيني، خلال زيارته الثانية الى لبنان، رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني” النائب طلال أرسلان وتناول البحث ، بحسب بيان للبعثة، “تحضيرات الحزب للانتخابات النيابية”.

والتقى هولفيني ايضا المدير التنفيذي لـ”الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية” جوليان كورسون والمدير التنفيذي لـ”الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات” علي سليم، وتناول الحديث موضوع الإنتخابات النيابية.

ويشهد لبنان المرحلة الثالثة والأخيرة من الانتخابات النيابية في الداخل اللبناني، في 15 أيار الجاري.

وشملت المرحلتان الأوليان من الانتخابات المغتربين اللبنانيين في 58 دولة، ووصلت نسبة الاقتراع فيهما وفقاً للخارجية اللبنانية، إلى حدود 60 بالمئة.

وأنجزت الاستعدادات والتحضيرات الادارية واللوجستية في جميع المحافظات لمواكبة الاستحقاق الانتخابي الذي سينطلق غدا الخميس في مرحلته الاولى باقتراع الموظفين، ويليها يوم الاحد الانتخابات العامة.