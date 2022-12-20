هولندا تُقدّم 450 ألف دولار لتطوير مركز الأبحاث في كفرشيما

استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، النائب ميشال معوض، يرافقه المدير العام لمؤسسة “رينيه معوض”، بحضور المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود.

في بيان للمكتب الإعلامي لوزير الزراعة، أفاد بأن “اللقاء بحث في سبل تفعيل العلاقات المشتركة بين الوزارة والمؤسسة، وقبول هبة من الحكومة الهولندية عبر المؤسسة بقيمة 450 ألف دولار لتمويل تشغيل وتطوير مركز الأبحاث التابع للوزارة في كفرشيما”.

بعد اللقاء، قال معوض: “إن الزيارة أتت للتنسيق، بعد قبول مجلس الوزراء الهبة المقدمة من مؤسسة رينيه معوض بتمويل من الدولة الهولندية، والمخصصة لمختبر كفرشيما”.

كما أشار إلى أن “الهدف من الهبة تنفيذ مشروع متكامل ممول من الدولة الهولندية لتسهيل تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية إلى الأسواق الإقليمية والأوروبية”، وقال: “إن المؤسسة تعمل من أجل تنفيذ خطة إرشادية متكاملة تمكن المزارع من زراعة المنتجات المطلوب تصديرها إلى الأسواق العالمية وتراعي المواصفات المطلوبة في أسواق تصريف الإنتاج”.

أضاف: “إن تجهيز مختبر كفرشيما هو جزء من هذه الخطة من أجل فتح الباب أمام المصدرين لإجراء الفحوص داخل الأراضي اللبنانية، وبأكلاف مقبولة”، لافتًا إلى أن “التعامل مع الوزير الحاج حسن كان بنّاء”، و”هذه العلاقة المميزة انعكست إيجابًا لمصلحة المزارع اللبناني خصوصًا، والقطاع عمومًا”.

بدوره، أكد الحاج حسن أن “هذه الزيارة تأتي بناء لما تم الاتفاق عليه، وهي الهبة المقدمة من مؤسسة الرئيس رينيه معوض وقبولها خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء”، وقال: “إن هذه الهبة تأتي في ظل هذا الظرف الصعب، الذي تحتاج فيه وزارة الزراعة إلى أي جهد، فكيف إذا هذه الهبة التي تتحدث عن إمكانات جديدة وتطوير وتحديث مختبرات كفرشيما”.

كذلك كشف أن “وزارة الزراعة تعاني في مجال التصدير من ترسبات المبيدات”، وقال: “إن مختبر كفرشيما يعمل منذ زمن بعيد على إجراء الفحوص على كل السلع التي تدخل لبنان وتخرج منه، وذلك من دون أي كلفة على المصدرين أو المزارعين”.

فيما أشار إلى أن “الوزارة تعمل مع لجنة الزراعة النيابية وكل الكتل البرلمانية على تحضير مشروع قانون يجيز للوزارة الحصول على رسم محدد خلال اجراء الفحوص، من أجل ضمان استمرار المرفق العام”، وقال: “لا يمكننا أن نستمر من خلال قبول الهبات وتقديم الخدمات بشكل مجاني”.

كما شكر لـ”معوض الهبة”، مشيرا إلى أن “بناء الاقتصاد السليم يكون عبر تطوير الإنتاج الوطني من خلال الزراعة والصناعة”.