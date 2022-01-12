هيئة إدارة السير: إقفال جميع مراكز المعاينة الميكانيكية غداً

أعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات أنه على أثر إعلان اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان عن تحركها نهاد الغد الواقع في 13/1/2021، وبسبب تعثر إمكانية وصول موظفي مراكز المعاينة الميكانيكية إلى عملهم، وتعثر إمكانية وصول المواطنين إلى هذه المراكز، تعلن هيئة إدارة السير والآليات والمركبات عن إقفال جميع مراكز المعاينة الميكانيكية في كل الأراضي اللبنانية غداً.
يذكر أنه عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان مؤتمراً صحافياً، ودعا فيه رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر اللبنانيين إلى “المشاركة الكثيفة في كل المناطق اللبنانية بالتجمعات لرفع الصوت تجاه الاستهتار الرسمي بحياة الناس”.
بدوره، قال رئيس الاتحادات بسام طليس إن “يوم غد الخميس، هو يوم غضب، وما يحكى عبر وسائل التواصل لن يغير من مسيرة اتحادات ونقابات قطاع النقل البري”، مؤكداً أن “عدم تنفيذ الاتفاق لغاية اليوم هو المشكلة مع الحكومة التي وافقت على الاتفاق ولم تنفذه”.