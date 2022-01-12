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هيئة إدارة السير: إقفال جميع مراكز المعاينة الميكانيكية غداً

12 - يناير - 2022
المعاينة الميكانيكية

المعاينة الميكانيكية

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أعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات أنه على أثر إعلان اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان عن تحركها نهاد الغد الواقع في ‏‏13/1/2021، وبسبب تعثر إمكانية وصول موظفي مراكز المعاينة الميكانيكية إلى عملهم، وتعثر إمكانية وصول المواطنين إلى هذه ‏المراكز، تعلن هيئة إدارة السير والآليات والمركبات عن إقفال جميع مراكز المعاينة الميكانيكية في كل الأراضي اللبنانية غداً.‏

يذكر أنه عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان مؤتمراً صحافياً، ودعا فيه رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ‏اللبنانيين إلى “المشاركة الكثيفة في كل المناطق اللبنانية بالتجمعات لرفع الصوت تجاه الاستهتار الرسمي بحياة الناس”.‏

بدوره، قال رئيس الاتحادات بسام طليس إن “يوم غد الخميس، هو يوم غضب، وما يحكى عبر وسائل التواصل لن يغير من مسيرة ‏اتحادات ونقابات قطاع النقل البري”، مؤكداً أن “عدم تنفيذ الاتفاق لغاية اليوم هو المشكلة مع الحكومة التي وافقت على الاتفاق ولم ‏تنفذه”.‏

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