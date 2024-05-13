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هيئة إدارة السير تعلن عن توفير خدمات جديدة في الدكوانة

منذ 5 دقائق
هيئة إدارة السير والآليات والمركبات

هيئة إدارة السير والآليات والمركبات

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تعلن هيئة إدارة السير والآليات والمركبات – مصلحة تسجيل السيارات والآليات – عن توفير خدمات جديدة في المركز الرئيسي في الدكوانة/قسم السيارات السياحة العمومية والدراجات/قسم سيارات الشحن والأوتوبيس العمومية والآليات وهي:

– نقل ملكية اللوحة العمومية ونقل
– ⁠ملكية سيارة خصوصية
– ⁠نقل ملكية اللوحة العمومية
– ⁠نقل ملكية مركبة جديدة وإعادة اللوحة العمومية إلى السير
– ⁠تسجيل الدراجات النارية المستوردة المستعملة
– ⁠إعادة دراجة نارية على السير
– ⁠نقل ملكية دراجة ناريّة تم إيقافها عن السير (إنقاض)
– ⁠تسجيل مركبات الشحن العمومي المستوردة والمجهزة من الخارج

بالإضافة الى توفير معاملة تنفيذ التوقيف عن السير (إنقاض) للسيارات المسجّلة في فرعي الأوزاعي وعاليه في المركز الرئيسي/الدكوانة، وذلك من خلال حجز موعد مسبق على موقع الهيئة، علماً أن المواعيد ستكون متوفرة كل يوم ثلاثاء وأربعاء وخميس اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً وفقاً للقدرة الاستيعابية اليومية لكل قسم.

كما يهم المصلحة التذّكير أنه يبقى العمل في قسم السوق الخصوصي/العمومي ومعاملات التوقيف عن السير/ البدل عن ضائع/ فك الحجز في قسم سيارات السياحة الخصوصية / سيارات السياحة العمومية والدراجات / سيارات الشحن والأوتوبيس الخصوصية/قسم الشحن والأتوبوبيس العمومية والآليات، مفتوحاً أمام الجميع وخارج المواعيد، وفقاً للرقم التسلسلي:

– أيّام الثلاثاء رخص السوق التي ينتهي رقم هيكلها / تسلسلها: بـــ 0/ 1/ 3/2
– ⁠أيّام الأربعاء رخص السوق التي ينتهي رقم هيكلها / تسلسلها: بــ 4 /6/5
– ⁠أيام الخميس رخص السوق التي ينتهي رقم هيكلها / تسلسلها: بــ 7/ 8 / 9

كما يهمّ المصلحة تذكير المواطنين بإمكانيّة الاطلاع على المستندات المطلوب احضارها وفق نوع الخدمة المزمع إنجازها على صفحة https://tmo.gov.lb/web/panel/info 

ومع العلم انّ المصلحة سوف تعلن عن توفير خدمات جديدة خلال الأسابيع المقبلة.

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