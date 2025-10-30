هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يجري الليلة مشاورات أمنية بشأن لبنان

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجري الليلة مشاورات أمنية بشأن لبنان، في حين جرح 3 أشخاص جراء غارات نفذتها مسيّرات إسرائيلية على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو يجري مشاورات بمشاركة كاتس بشأن محاولات حزب الله إعادة بناء قدراته العسكرية كما قالت بأن حزب الله يرمم قدراته الدفاعية والهجومية كما أنه تمكن من الحصول على صواريخ قصيرة المدى.

وتأتي هذه التطورات وسط توتر حدوي متصاعد منذ أسابيع، حيث كثف الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية على الجنوب اللبناني، رغم وقف إطلاق النار المعلن منذ نهاية 2024، فيما تتواصل الهجمات الإسرائيلية شبه اليومية داخل الأراضي اللبنانية.

وقالت الوكالة الوطنية، إن غارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفت منزل راع في بلدة شبعا الحدودية جنوب البلاد، ما أدى إلى إصابات، دون تحديد عددها أو مدى خطورتها.

في المقابل، نقلت الأناضول عن مصدر طبي بإصابة شخصين جراء الغارة التي استهدفت المنزل. كما أصيب شخص ثالث بجروح طفيفة بعد استهداف مسيّرة الطريق العام في محيط محطة سرعين ببلدة حاروف الجنوبية، حيث استقر الصاروخ وسط الطريق، وفق الوكالة الوطنية.

وفي وقت لاحق، استهدفت غارة أخرى منطقة اللبونة في قضاء صور جنوب لبنان، على بُعد نحو 200 متر من نقطة للجيش اللبناني، وفق المصدر نفسه، تزامنا مع تحليق مكثف لمسيّرات إسرائيلية على علو منخفض فوق العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية.

وفي وقت سابق، أوعز الرئيس جوزاف عون وللمرة الأولى، للجيش بالتصدي لأي توغل عسكري إسرائيلي في الأراضي المحررة جنوبي البلاد.

جاء ذلك عقب عملية توغل بري نفذتها قوة إسرائيلية فجرا في بلدة بليدا جنوب لبنان، وقتلت موظفا داخل مبنى البلدية، في حادثة وصفتها السلطات بأنها “غير مسبوقة”.