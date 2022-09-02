هيئة الطوارئ المدنية: خطوات تصعيدية الأحد بوجه مافيا أصحاب المولدات

صدر عن “هيئة الطوارئ المدنية في لبنان” بيان أعلنت فيه الآتي:

بعد الفلتان غير المسبوق الذي تشهده معظم المناطق اللبنانية في ما يخص مولدات الكهرباء (اشتراك) واستبداد معظم اصحاب المولدات بالتسعير (سعر الكيلوواط) وطريقة القبض (لبناني او دولار) والتقنين (ليلي ونهاري) والتلاعب بالعدادات (الغش) على هواهم دون اي اعتبار لقرارات وتعاميم وزارة الطاقة والمحافظين ومجالس الامن الفرعية، ونظرا الى ان القيمين الرسميين على هذا الموضوع مقصرون في مجال قمع المخالفات وردعها ومنهم من هو متواطئ مع بعض اصحاب المولدات للاسف، ولان ردع هذه المافيا من اصحاب المولدات التي باتت فعليا متحكمة برقاب اللبنانيين لن يتم الا عبر التصعيد الشعبي بعد ان تبين ان الكلام والبيانات لم تعد نافعة، تعقد (هيئة الطوارئ المدنية في لبنان) مؤتمرا صحافيا في السادسة من مساء الاحد ٤ ايلول ٢٠٢٢ في مقرها، للاعلان عن الخطوات التصعيدية ومناشدة المعنيين التدخل السريع منعا لوقوع ما قد لا يحمد عقباه ولاقتراح بديل عملي لهذه المافيا من الزعران والشبيحة”.