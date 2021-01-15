هيئة الطوارئ المدنية: لتحويل غرامات محاضر المخالفات لمعالجة المصابين بالفيروس

طالبت “هيئة الطوارئ المدنية في لبنان” في بيان، ب”تحويل كافة الاموال والغرامات الناتجة عن محاضر ضبط المخالفات خلال الاغلاق العام الى صندوق خاص ينشأ لدى الجيش اللبناني، المؤسسة التي يؤمن بها كل اللبنانيين، وذلك لصرفها من خلال هذا الصندوق على معالجة المصابين بكورونا في المستشفيات كما ولتجهيز المستشفيات لمواجهة الوباء وتوسيع قدراتها الاستيعابية”.

واكدت ضرورة “اقرار كل النصوص القانونية اللازمة بأسرع وقت لتشريع هذا الاقتراح وبالتالي تنفيذه وصرف هذه الاموال في خدمة الشعب، بدلا من ذهابها الى صناديق تعاقد او تقاعد، لا تنفع المواطنين اللبنانين بشيء”.

وجددت الهيئة دعوتها الى “منح الاذونات للجمعيات التي تقوم بتوزيع الحصص الغذائية والوجبات الساخنة لتقوم بنشاطها ضمن ضوابط خلال هذه الفترة، لان ذلك سيساهم في انجاح الاغلاق العام وتحقيق المبتغى منه، عبر مساندة الناس على تخطي الاسباب الاقتصادية التي تدفعهم الى مخالفة الاجراءات احيانا”.