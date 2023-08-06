هيئة العمل الفلسطيني المشترك تدعو النازحين من "عين الحلوة" للعودة إلى منازلهم

جدّدت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان تأكيدها على تثبيت وقف اطلاق النار الشامل والدائم في مخيم عين الحلوة، وسحب كافة المسلحين من الشوارع وفتح الطرقات امام السيارات والمشاة للدخول والخروج من المخيم.

ودعت هيئة العمل في بيان لجنة التحقيق التي شكلتها الاستمرار في عملها لتحديد المتورطين في “عملية الاغتيال الاجرامية التي استهدفت قائد قوات الامن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا ابو اشرف العرموشي واخوانه، وكذلك بعملية اغتيال عبد الرحمن فرهود، لتقوم هيئة العمل الفلسطيني المشترك بالعمل على تسليمهم إلى القضاء اللبناني بأقرب وقت”.

كما تدعو كافة العائلات التي نزحت بسبب الاشتباكات للعودة إلى منازلهم في المخيم.

وطالبت هيئة العمل وكالة الأونروا إلى إزالة الركام الذي خلفته الاشتباكات، من الشوارع وكذلك رفع النفايات من جميع احياء المخيم.

وكلّفت هيئة العمل المشترك في لبنان، هيئة العمل المشترك في صيدا للمباشرة بوضع الاليات المناسبة لترجمة ما تم الاتفاق عليه مركزياً بالتنسيق مع الجهات اللبنانية السياسية والأمنية والعسكرية.