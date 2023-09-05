"هيئة العمل الفلسطيني": لحفظ الأمن في عين الحلوة

عقدت “هيئة العمل الفلسطيني المشترك” في لبنان اجتماعا في مقر سفارة دولة فلسطين في بيروت.

وأشارت الهيئة في بيان إلى أن “في إطار استكمال لقاءاتها واجتماعاتها التي شارك في جزء منها ممثلون عن الدولة اللبنانية ومؤسساتها السياسية والعسكرية والامنية وممثلون عن عدد من الاحزاب اللبنانية، وبعد انقضاء المهلة التي اعطيت لتسليم المشتبه فيهم، واستنفاد كافة الوسائل من قبل اللجنة المكلفة بالتواصل والحوار مع المشتبه فيهم بعملية اغتيال قائد قوات الامن الوطني الفلسطيني في صيدا اللواء الشهيد ابو اشرف العرموشي ورفاقه واغتيال عبد الرحمن فرهود، قررت هيئة العمل “بالاستناد الى القرارات السابقة التي تم اقرارها في اجتماعها الذي عقد في تاريخ 22-8-2023 والتي جاءت باجماع كافة الاعضاء، ” تكليف القوة الامنية الفلسطينية المشتركة في مخيم عين الحلوة المعززة من قبل كافة الفصائل والقوى الوطنية والاسلامية، القيام بالواجب الموكل اليها فيما يختص بارتكاب الجرائم الاخيرة التي شهدها المخيم، وبما يحفظ الامن والاستقرار في المخيم والجوار اللبناني الشقيق”.