هيئة شؤون المرأة تطلق حملة ضد التحرش الجنسي والعنف الاسري

أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لمناسبة اليوم العالمي للفتاة، حملة بعنوان: “حضرة النائب، واجبك تحمينا من التحرش الجنسي والعنف الأسري وتزويج الأطفال”، توجهت خلالها بالنيابة عن فتيات لبنان، الى كل نائب في البرلمان اللبناني وطالبته بإقرار القوانين التي من شأنها أن تحمي الفتيات وتؤمن لهن بيئة سليمة وصحية لتتمكن من بناء مستقبلهن وتحقيق أحلامهن.

وطالبت الهيئة النواب “الإسراع في إقرار تجريم التحرش الجنسي في القانون وهو يناقش حاليا في اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل، واعتماد التعديلات المقترحة على قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري ووضعه على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب، وإقرار قانون منع تزويج الأطفال المودع في أدراج مجلس النواب”.

واعتبرت أنه من “واجب المشرع اللبناني أيا كانت الظروف التي يمر بها الوطن، إقرار القوانين التي من شأنها أن تحمي المواطنات والمواطنين، ومنهم الفتيات القاصرات اللواتي يقع عدد منهن ضحية لآفات اجتماعية تؤثر سلبا على صحتهن الجسدية والنفسية والعقلية وتقضي أحيانا على مستقبلهن”.