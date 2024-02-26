هيرمز 450.. ماذا تعرف عن الطائرة الإسرائيلية التي أسقطتها وحدة الدفاع الجوي بحزب الله؟

تمكنت وحدة الدفاع الجوي في حزب الله من إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة من نوع “هيرمز 450” ‏بصاروخ أرض جو فوق منطقة إقليم_التفاح.

وقد تداول ناشطون على وسائل التواصل مقاطع فيديو للطائرة المسيرة وهي تسقط ويمكن رؤيتها بالعين المجردة.

ما هي طائرة “هيرمز 450″؟

طائرة من دون طيار مصممة للعمليات التكتيكية طويلة المدى ضمن وحدات الاستطلاع وجمع المعلومات الاستخبارية في الجيش الإسرائيلي، وهي من الحجم المتوسط حيث يمكنها العمل بشكل متواصل لمدة 20 ساعة.

تصنع هذه الطائرة في شركة “السهم الفضي”، وهي شركة تابعة لأنظمة “إلبيت إسرائيل” وهي ثالث أكبر الطائرات بدون طيار (UAV) من عائلة هرمز، التي تضم أيضا هرمز 90، هرمز 180 وهرمز 1500.

يصل طول هرمز 450 إلى 6.1 أمتار، وتزن 450 كيلوغراماً، وتستوعب حمولة قدرها 150 كيلوغراماً. تبلغ قوتها 52 حصاناً (39 كيلووات) محرك وانكل أحادي المروحة بنظام فقدان زيت تام، يدير a pusher propeller، معطياً سرعة قصوى قدرها 95 عقدة وأقصى ارتفاع يتعدى 5,500 م.

تتميز هذه الطائرة بأنها تعتمد على جناح واحد طويل وذيل للأعلى مصنوعان من مواد خفيفة تسهل مهمتها، وتمكنها من الاستمرار في الطيران بحرية، وتعمل ضمن آلية الكترونية عالية التشفير تصعب اختراق أنظمتها أثناء التحليق.

تتجهز هذه الطائرة بدون طيار بمعدات كهربائية وبصرية للرؤية الاعتيادية بالإضافة للأشعة التحت حمراء والرادار الموضعي الذي يمكنها من التقاط صور خلال الليل والأحوال الجوية السيئة.

وتعمل الطائرة على بث الصور والمعلومات التي تجمعها إلى محطة أرضية بشكل مباشر وبدون فارق في الوقت، وتقوم باعتراض الإشارات اللاسلكية بجميع أنواعها وتنقلها لمحطة ومقر وكالة الأمن القومي الإسرائيلي (SIGINT).

يمكنها حمل أنواع مختلفة من الصواريخ والقنابل وقد تم تطويرها لتطلق الصواريخ بطريقتين هما “الاسقاط الرأسي والإطلاق شبه الموجه”، لكن هذه الصواريخ والقنابل محددة بوزن معين.