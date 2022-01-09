هيكتور حجار: استئناف التعليم في مؤسسات وجمعيات رعاية الاطفال يوم غد

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار في بيان له:

“إنفاذا لقرار وزير التربية والتعليم العالي، تستأنف مؤسسات وجمعيات رعاية الاطفال التي تعتمد التعليم النظامي التدريس إبتداء من يوم الاثنين في 10/1/2022 على أن تلتزم إجراءات الحماية والوقاية من جائحة كورونا كافة، والصادرة عن الجهات المعنية ولا سيما وزارة الصحة العامة، على ان يتم استئناف التأهيل والتدريب في مؤسسات وجمعيات رعاية الاشخاص ذوي الاحتياجات الاضافية في موعد يحدد خلال هذا الاسبوع، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، ولا سيما الاتحاد الوطني لشؤون الاعاقة”.